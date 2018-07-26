Эксперты оценили значение строительства судоверфи «Звезда» в Приморье

Эксперты высоко оценили значение строительства судоверфи «Звезда» в Приморском крае для региона и для добывающей отрасли в целом, назвав его «импортозамещением в самом широком смысле слова».

«Строительство судоверфи «Звезда» — это импортозамещение в самом широком смысле слова», — отметил генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев . По его словам, создание отечественного оборудования для освоения арктического шельфа сегодня просто необходимо отрасли в целом и «Роснефти» в частности для развития своей сырьевой базы.

По словам директора Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, доктора технических наук Александра Беккера , проект «Звезда» — это проект мирового уровня. «Приморье получит скачок по налоговым сборам, тысячи рабочих мест, подъем сопутствующих производств, а также развитие социальной сферы. Страна получит современный судостроительный комплекс мирового уровня, который позволит решить вопросы обеспечения освоения ресурсов континентального шельфа арктических и дальневосточных морей, развитие Северного морского пути», — отметил он.

Днем ранее стало известно, что к причалу Судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае доставлен и пришвартован уникальный транспортно-передаточный плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн.

Он предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 тысяч тонн, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов (оснований и верхних строений). Также плавдок сможет осуществлять подъем из воды с последующей передачей на причал и спуск на воду ремонтируемых объектов, буксировку судна либо элемента буровой платформы в пределах района плавания.

Также сообщалось, что новое оборудование позволит ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов тех типов и размеров, которые российские компании ранее вынуждены были заказывать на зарубежных верфях из-за отсутствия производственных мощностей в России. Размещение заказов на производство судов на российской верфи позволит компаниям повысить экономическую эффективность масштабных проектов.

Судостроительный комплекс «Звезда» (город Большой Камень Приморского края) создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» Консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК „Роснефть“ и АО „Газпромбанк“ . Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

Судостроительный комплекс „Звезда“ будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.