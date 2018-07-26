Строительство южного дублера Кутузовского проспекта планируют завершить в 2020 г.

Строительство южного дублера Кутузовского проспекта (ЮДКП) планируется завершить в Москве в 2020 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«В соответствие с госконтрактом, все строительно-монтажные работы на южном дублере Кутузовского проспекта будут завершены в 2020 г. В настоящее время мы приступили к работам первого и второго этапов», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева. В ведомстве напомнили, что проектом первого этапа южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство: эстакады основного хода на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта с ул. Минская протяженностью 366,9 м; эстакады на съезде с ЮДКП на ул. Минская в сторону Кутузовского проспекта протяженностью 116,3 м; эстакады на съезде с ул. Минская на ЮДКП в сторону Аминьевского шоссе протяженностью 226,8 м; правоповоротного съезда с ул. Минская на южный дублер в сторону Третьего транспортного кольца; эстакады на съезде с ЮДКП в ТД «Волынская»; эстакады на выезде из ТД «Волынская» на ЮДКП.

«Также проект первого этапа включает строительство путепровода на съезде с ул. Мосфильмовская в ТД «Волынская», двух мостов через реку Сетунь, дорог протяженностью более 6 км, двух подземных пешеходных переходов, шумозащитных и защитных экранов длиной 1,76 км, очистных сооружений и переустройство и прокладка инженерных сетей», — пояснили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что проектом второго этапа южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство 6,27 км дорог, двух подземных пешеходных переходов, двух путепроводов, в том числе: путепровод на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта со съездом на ул. Поклонная. Общая длина путепровода — 57,06 м, ширина — 19,62 м; путепровод через железную дорогу Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) протяженностью 204,2 м.