МВД назвало число участников митинга в Москве против повышения пенсионного возраста

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный с властями столицы митинг против повышения пенсионного возраста. По данным ГУ МВД по Москве, в нем приняли участие около 2,5 тыс. человек.

«В нем принимают участие порядка 2 500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сообщала пресс-служба ведомства.

Накануне согласованный митинг против повышения пенсионного возраста в Москве, по данным МВД, собрал 6,5 тыс. человек.