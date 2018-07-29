МВД назвало число участников митинга в Москве против повышения пенсионного возраста 

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный с властями столицы митинг против повышения пенсионного возраста. По данным ГУ МВД по Москве, в нем приняли участие около 2,5 тыс. человек.
«В нем принимают участие порядка 2 500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сообщала пресс-служба ведомства.
Накануне согласованный митинг против повышения пенсионного возраста в Москве, по данным МВД, собрал 6,5 тыс. человек.
Ранее Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. «За» принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, «против» — 104 парламентария. Документ предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.