В новом сезоне «Рубин» будет выступать в форме сезона-2016/17

«Рубин» представил форму, в которой команда будет играть в новом сезоне. Клуб возвращается к дизайну образца сезона-2016/17.

Домашний комплект — белая футболка с красно-зелеными полосами, белые шорты, белые гетры. Гостевой комплект — красно-зеленая полосатая футболка, зеленые шорты, зеленые гетры.

Напомним, нынешним летом «Рубин» возобновил сотрудничество с техническим партнером Jako после того, как провел сезон в экипировке от New Balance.

Возвращение к старой форме клуб объяснил в специальном заявлении:

«Чтобы заранее пресечь всевозможные домыслы о причинах отсутствия обновленного дизайна игровой формы, сообщаем, что на разработку эксклюзивного дизайна игровой формы и ее дальнейшее качественное производство требуется гораздо дольше времени, чем полтора месяца, которые разделяли подписание нового контракта с компаний JAKO и старт нового сезона в российской премьер-лиге.

В связи с этим было принято решение использовать в качестве игровой формы комплекты образца сезона-2016/17, которые отвечают всем требованиям к высокому качеству изготовления и удобству для профессиональных спортсменов».