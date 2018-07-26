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На 3 тысячи рублей оштрафовали красноярку, посадившую за руль ребенка
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На 3 тысячи рублей оштрафовали красноярку, посадившую за руль ребенка 

АиФ Красноярск 22 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на 3 тысячи рублей оштрафовали женщину-водителя, которая усадила ребенка за руль. Информацию об этом подтвердили в краевой полиции.
О случившемся стражи порядка узнали из ролика, опубликованного в соцсетях. На кадрах видно, как девушка управляет автомобилем, держа на коленях маленького ребенка.
Инспекторами розыска полка ДПС была установлена личность девушки, место и время правонарушения. В итоге автомобилистка была привлечена к ответственности за нарушение ПДД. Кстати, полицейским она пояснила, что таким образом хотела развеселить ребенка и прокатила его по двору на небольшой скорости.
Полицейские, в свою очередь, напоминают о том, что дети — самые незащищенные участники дорожного движения и даже короткая поездка должна быть максимально безопасной для них.
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