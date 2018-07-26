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Реконструкцию стадиона «Химик» в Чехове завершат летом 2019 года
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Реконструкцию стадиона «Химик» в Чехове завершат летом 2019 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Реконструкция стадиона «Химик» в подмосковном Чехове начнется в августе 2018 года и завершится в июне 2019 года, стоимость работ составит более 100 миллиона рублей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«В настоящее время планируется реконструкция центрального стадиона «Химик», на котором смогут получить новое развитие культивируемые в округе виды спорта. Стоимость проекта — более 100 миллионов рублей при совместном финансировании из регионального и муниципального бюджетов. Реконструкцию планируется закончить в июне следующего года. Работы начнутся в августе 2018 года», — сказала Кононова.
Она добавила, что в текущем году в Чехове запланировано проведение капремонта на трех спортивных объектах, а также строительство новой хоккейной площадки.
«В 2018 году запланированы капитальный ремонт кровли административного здания ФОЗ «Тонус», капитальный ремонт наружного освещения стадиона «Гидросталь», капитальный ремонт фасада административного здания стадиона «Труд», устройство хоккейной площадки в Столбовой», — отметила Кононова.
По словам главы городского округа, Чехов традиционно является ареной для проведения спортивных соревнований высокого уровня. Команда «Чеховские медведи» с сентября 2018 года начнет проводить на базе ДС «Олимпийский» домашние матчи в рамках чемпионата России по гандболу, а также Лиги европейских чемпионов. В ЛХЦ «Витязь» с сентября 2018 года начнутся матчи очередного сезона Молодежной хоккейной лиги.
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