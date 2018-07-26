Виктор Гончаренко: Физически и тактически будем готовы хорошо

Наставник ЦСКА общение с журналистами после открытой тренировки начал с шутки: «Только прошу вас не спрашивать, почему у нас молодая команда — мы берем пример с вас!»

— Насколько команда готова к матчу за Суперкубок с «Локомотивом»? — Конечно, у нас, практически, новая команда и нужно еще налаживать связи между игроками, сыгранности пока маловато. Физически будем хорошо готовы. В тактике тоже, надеюсь, больших проблем не возникнет.

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— Как игроки приняли вашего очередного новичка Ильзата Ахметова ? — Очень тепло. Он многих знает, его тоже. Ждем, что он будет нам приносить пользу. Как и другие новички.

— Есть вероятность, что он в пятницу выйдет на поле? — Все, кто летит с нами, могут оказаться в составе.

— На какой позиции его видите? — Нам нужно оценить качество всех игроков, которые у нас есть и потом подобрать оптимальную схему. Может быть два опорных полузащитника, может — три. Или играть в три нападающих или в два? Трансферное окно еще открыто. Как только мы поймем, какой состав у нас есть, будем определяться.

— По линии обороны определились: сыграете в четыре защитника или в пять? — Посмотрим, какие сочетания лучше.

— После матча с «Енисеем» ваш исландский защитник Хердур Магнуссон сказал, что он — один из самых опытных на поле и ему пришлось постоянно подсказывать… — Мы рады и ждем, что на первые роли будут выходить те же Кирилл Набабкин Георгий Щенников . У многих есть лидерские качества, чтобы они повели команду за собой. В таких условиях ждем, что и молодежь найдет внутренние резервы.

— Отсутствие на тренировки Александра Головина означает его переход в другой клуб? — Смогу прокомментировать, если он произойдет официально.

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— А что скажете про возможный трансфер Витиньо? — То же самое: прокомментирую, если будут подписаны официальные бумаги.

— Видели на стадионе Сергея Игнашевича . Он летит с вами в Нижний Новгород? — Да, посмотреть, поболеть, передать свой богатый опыт.

— Обсуждали с ним дебют Магнуссона? — У нас сейчас так много событий происходит. Так глубоко пока не копаем. Надеюсь, со временем обсудим все.