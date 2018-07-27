В день матча «Крыльев Советов» к «Самара Арене» будет ходить трамвай S5

«Длинный» вариант: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой «Стадион „Самара Арена“. При этом от ул. Тухачевского трамваи отправятся в 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48. А от остановки „Железнодорожный вокзал“ до стадиона трамвай проследует с интервалом в 20 минут в 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00. Отправление от стадиона (в направлении центра города) — через 45 минут после окончания матча.

»Укороченный" вариант: от Барбошиной поляны через ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой «Стадион „Самара Арена“. При этом от остановки „Барбошина поляна“ до стадиона движение трамваев начнется в 16:00 с интервалом 3-4 минуты. Окончание работы — 24:00.

Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками.

Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до „Самара Арены“ можно будет добраться с следующими маршрутами муниципального общественного транспорта:

— трамваи №№ 5, 7, 22; троллейбусы №№ 8, 19 и автобусы №№ 21 м, 50, 206, 261, 295, 297 (ехать до остановки „Барбошина поляна“ на ул. Ново-Садовой, далее — с пересадкой на трамвай S5);

— трамваи №№ 21, 22, 24, 25 (ехать до трамвайной остановки „Московское шоссе“ на ул. Ташкентской, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5);

— автобусы № 50 (ехать до остановки „Дачи“ на ул. Демократической, далее — пешком до стадиона);

— автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 295 (ехать до остановки „Улица Алма-Атинская“ на Московском шоссе, далее — пешком до стадиона).

Движение этих городских трамваев, троллейбусов и автобусов будет осуществляться до 24:00.

Для болельщиков, приехавших на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заехать на нее можно со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее — по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная, далее — по ул. 2-й проезд.