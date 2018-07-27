Запустят маршрут S5: появилась уточненная информация о работе трамваев 31 июля

Шаттлы на рельсах будут курсировать от Барбошиной поляны и от улицы Тухачевского

Во вторник, 31 июля, в областной столице будет работать дополнительный пассажирский транспорт. Трамваи с литерой S5 доставят любителей футбола на «Самара Арену», где в 20:00 самарские «Крылья Советов» сразятся с московским ЦСКА.

— Первый длинный маршрут стартует от улицы Тухачевского. Шаттл пройдет через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», улицу Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицы Демократическую и Ташкентскую с конечной остановкой на «Самара Арене». Шатллы пройдут через железнодорожный вокзал в 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 и 18:00, — сообщили в самарской мэрии.

Также в 16:00 в городе запустят короткий маршрут. Он пойдет до стадиона от Барбошиной поляны, с остановками на Демократической и Ташкентской. Интервал движения составит всего 3–4 минуты.

Общественный транспорт закончит работать в 00:00 часов.

В мэрии сообщили, что из-за шаттлов движение других городских трамваев не изменится. К тому же до «Самара Арены» будет ходить муниципальный общественный транспорт. Трамваи № 5, 7 и 22, троллейбусы № 8 и 19 и автобусы № 21м, 50, 206, 261, 295 и 297 будут курсировать до Барбошиной поляны. Там любители футбола смогут пересесть на шаттлы S5.

Трамваи № 21, 22, 24 и 25 будут следовать до остановки «Московское шоссе», где также можно пересесть на шаттл до стадиона. Автобусы № 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210 и 295 проследуют до остановки «Улица Алма-Атинская», далее до «Самара Арены» можно будет добраться пешком. Все вышеперечисленные автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до 00:00 часов. Также автомобилисты смогут оставить свои машины на бесплатной северной парковке у стадиона.