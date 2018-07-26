УЕФА открыл дело против сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок фанатов 

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок болельщиков на матче Лиги чемпионов против литовской «Судувы», сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.
Болельщики сербского клуба обвиняются в скандировании фраз, которые несли расистский подтекст. Также фанаты обвиняются в блокировке лестничных проходов.
Матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между белградским клубом и командой из Мариямполе состоялся 24 июля в Белграде. «Црвена Звезда» одержала победу со счетом 3:0.
Рассмотрение дела в отношении сербской команды пройдет 10 августа.
Ранее УЕФА оштрафовал «Ливерпуль» за беспорядки во время полуфинала ЛЧ.