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УЕФА открыл дело против сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок фанатов
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УЕФА открыл дело против сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок фанатов 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок болельщиков на матче Лиги чемпионов против литовской «Судувы», сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.
Болельщики сербского клуба обвиняются в скандировании фраз, которые несли расистский подтекст. Также фанаты обвиняются в блокировке лестничных проходов.
Матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между белградским клубом и командой из Мариямполе состоялся 24 июля в Белграде. «Црвена Звезда» одержала победу со счетом 3:0.
Рассмотрение дела в отношении сербской команды пройдет 10 августа.
Ранее УЕФА оштрафовал «Ливерпуль» за беспорядки во время полуфинала ЛЧ.
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