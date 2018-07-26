УЕФА открыл дело против сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок фанатов

Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.

Болельщики сербского клуба обвиняются в скандировании фраз, которые несли расистский подтекст. Также фанаты обвиняются в блокировке лестничных проходов.

Матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между белградским клубом и командой из Мариямполе состоялся 24 июля в Белграде. «Црвена Звезда» одержала победу со счетом 3:0.

Рассмотрение дела в отношении сербской команды пройдет 10 августа.

Ранее УЕФА оштрафовал «Ливерпуль» за беспорядки во время полуфинала ЛЧ.