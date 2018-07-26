Дмитрий Сотников: Пришлось аккуратничать, чувствовалось, что машина тяжело шла

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников — о шестом этапе ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого он отдал лидерство в генеральной квалификации в классе грузовиков партнеру по команде Андрею Каргинову

«Начали сегодня нормально, единственное — была проблема, что стартовали за лидерами и дорога была уже распахана, приходилось искать более твердое покрытие. Чувствовалось, что машина тяжело шла. Первая часть была песчаная и, заезжая в Ачредино-Донские пески, немного аккуратничали, понимали, что они не высокие, но коварные.

Андрей Каргинов: Сегодня было очень много узких мест, из-за этого посносили зеркала

У нас уже был нехороший опыт в этих песках. Как только они закончились, сразу вкатились, даже удовольствие получали. Подъехали к Айрату где-то через 100 километров, но тут пошли какие-то проблемы по электрике, все начало пропадать. Слава Богу успели разобраться. Айрат нас пропустил и мы ехали с ним вместе порядка ста километров. Была непростая навигация и видно, что участники, которые ехали впереди, тоже не удачно проехали, да и мы с Айратом менялись позициями несколько раз.

К счастью, он нас три раза пропускал и после третьего раза мы заехали в деревню. Была обычная дорога, прямая, с лужами и внезапно, без каких-то звуков симптомов, ударов, пропала тяга машины. Я переключал передачи, но машина не ехала, мы просто катились.

Встали, вышли смотреть, но я уже понял, что, скорее всего, это коробка передач. Единственное, мы сняли сразу дугу проверить, трансмиссия вся остальная была в порядке, а коробка никаких вращений уже не выдавала.

Поняли, что это серьезные проблемы, которые починить на трассе не представляется возможным, и дальше ждали уже эвакуации», — приводит слова Сотникова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».