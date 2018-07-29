«СКА-Хабаровск» в компенсированное время добился ничьей в матче с «Сибирью»

В третьем туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» и «Сибирь» сыграли вничью. Матч, проходивший в Хабаровске на стадионе им. В. И. Ленина завершился со счётом 1:1. Гости забили в первом тайме, а хозяева отыгрались на третьей добавленной минуте.

Счёт в середине первого тайма открыл Павел Киреенко . Во второй половине встречи «Сибирь» осталась в меньшинстве после удаления за две жёлтые карточки Антона Кушнирика. «СКА-Хабаровск» сумел сравнять счёт в самой концовке, когда Максим Казанков реализовал 11-метровый удар.

«СКА-Хабаровск» набрал 5-е очко в нынешнем сезоне. Клуб, в прошлом сезоне выступавший в Премьер-Лиге, идёт в группе лидеров. «Сибирь» находится в нижней части турнирной таблицы с двумя набранными очками после трёх матчей.