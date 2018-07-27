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Лже-медсёстры обокрали пенсионеров на 65 тысяч рублей
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Лже-медсёстры обокрали пенсионеров на 65 тысяч рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В отдел полиции №7 позвонила пенсионерка, которая рассказала, что мошенники похитили у нее 65 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД. По словам 65-летней омички, живущей на улице Бархатовой, к ней домой пришли две неизвестные женщины. Незнакомки представились медицинскими работниками.
Когда одна из них проверяла медицинские документы пенсионерки, злоумышленница спросила, есть ли в квартире сбережения. Узнав, что у хозяев есть крупная сумма денег, она предложила оценить подлинность купюр.
Пожилая омичка согласилась и принесла 5-тысячную купюру из другой комнаты. После того, как посетительницы ушли, пенсионеры обнаружили пропажу 65 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничества». Ведётся розыск злоумышленниц.
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