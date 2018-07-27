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Врач «Спартака»: Суперкубок — самый нелепый трофей, и играть должен «Авангард»
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Врач «Спартака»: Суперкубок — самый нелепый трофей, и играть должен «Авангард» 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Букмекеры.рф
Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в своём «твиттере» поделился мыслями о предстоящем матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА.
«Поздравляя сегодня победителя Суперкубка, давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих. Просто выставочный разогрев перед чемпионатом России. И играть, конечно, должен «Авангард», — написал Вартапетов.
Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА состоится сегодня, 27 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.
Изначально соперником «Локомотива» должен был стать «Тосно», обладатель Кубка России, обыгравший в финальном матче курский «Авангард». Однако клуб не сумел пройти лицензирование РФС и прекратил существование. Таким образом, в матче за Суперкубок «железнодорожникам» будет противостоять ЦСКА, обладатель серебряных медалей российской Премьер-Лиги.
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