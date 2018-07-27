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МИД сравнил опасность противостояния в космосе с гонкой ядерных вооружений
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МИД сравнил опасность противостояния в космосе с гонкой ядерных вооружений 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений, говорится в заявлении российского МИД в связи с одобрением палатой представителей американского конгресса проекта оборонного бюджета.
"Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться", — говорится в заявлении.
Палата представителей США проголосовала в четверг за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов. Законопроект должен теперь утвердить сам сенат. Как ожидается, сенат одобрит его на следующей неделе, после чего документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Согласно документу, разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны быть завершены к 31 декабря 2022 года. Сроки размещения в космосе перехватчиков не определены, но, по оценке ряда экспертов, речь может идти о ближайшем десятилетии.
В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.
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