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Заместителем Председателя Правительства Дагестана назначен Гаджимагомед Гусейнов
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Заместителем Председателя Правительства Дагестана назначен Гаджимагомед Гусейнов 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Заместителем Председателя Правительства Дагестана назначен Гаджимагомед ГусейновГусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич указом врио Главы Республики Дагестан Владимира Васильева назначен на пост заместителя Председателя Правительства Дагестана.
Данный указ подписан сегодня.
Гаджимагомед Гусейнов родился в 1977 году, в столице Дагестана.
Начиная с 2001 года он работал в Министерстве финансов РФ.
Директором Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Гусейнова назначили в 2016 году.
Сейчас Гаджимагомед Гусейнов является государственным советником РФ 3 класса.
Саният Эмирова
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