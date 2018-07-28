Заместителем Председателя Правительства Дагестана назначен Гаджимагомед Гусейнов

Заместителем Председателя Правительства Дагестана назначен Гаджимагомед ГусейновГусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич указом врио Главы Республики Дагестан Владимира Васильева назначен на пост заместителя Председателя Правительства Дагестана.

Данный указ подписан сегодня.

Гаджимагомед Гусейнов родился в 1977 году, в столице Дагестана.

Начиная с 2001 года он работал в Министерстве финансов РФ

Директором Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Гусейнова назначили в 2016 году.

Сейчас Гаджимагомед Гусейнов является государственным советником РФ 3 класса.

Саният Эмирова