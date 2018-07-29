Астролог о влиянии «Кровавой луны» на человечество: Третья мировая уже идет

Недавно состоялось самое продолжительное лунное затмение в ХХI веке. Конечно, космическое явление заведомо обросло мистическими историями и значениями. В таких событиях людям свойственно искать скрытые смыслы и влияния. Астролог Павсекакий Богданов в интервью Пятому каналу рассказал, что затмение, прошедшее на фоне Великого противостояния Марса Солнцу, поможет политикам и стратегам принять судьбоносные решения.

Он также поведал о значении нынешней космической карты для будущего человечества.

— Та картина, которая сейчас складывается в космосе, вообще — это предвестники больших каких-то глобальных перемен. И, как правило, эти перемены — негативные. Это глобальные войны, это непредсказуемые стихийные бедствия, авиакатастрофы серьезные, — отметил астролог.

Рождается вопрос — не идет ли речь о пресловутой Третьей мировой войне? К чему приведет историческая встреча глав двух сверхдержав — США и России? К ядерным взрывам, или восстановлению относительного мира? А ждать войны поздно, отвечает астролог. В этом состоянии мир живет уже 10 лет. Более того, современный человек уже наблюдает ее угасание.

— Третьей мировой войне, которая идет уже 10 лет, осталось порядка семи лет, и ни Путин, ни Трамп не положат точку этому противостоянию, — заявил он.

— Касаемо Третьей мировой войны — она уже пошла на закат. Пик где-то был 2014-2015, сейчас она идет потихонечку на закат, осталось семь лет, все. Поэтому ждать чего-то положительного, конечно, нет, не стоит. Ждать чего-то отрицательного — а куда хуже? И так все накалено. Но ни одна из сверхдержав не применит ядерного оружия и тому подобного. Человечество, конечно, ждет апокалипсис, но, не тот библейский, который мы знаем из Нового Завета. Человечество само себя уничтожит, но, по крайней мере, 270— 280 лет в запасе у планеты Земля еще есть, — считает астролог.

По его мнению, все закончится «резким спадом мировых экономик», и каждая из стран будет заниматься решением внутренних проблем, отставив на втором плане противостояние и конкуренцию.

Ранее Пятый канал рассказывал о команде Университета Рочестера в Нью-Йорке, которая рассчитала, что случится с Землей, если население продолжит расти, а эффекты глобального потепления сохранятся. Сценарий конца света спрогнозировали и ученые из Университета Коперника в Варшаве. По их данным Солнце, способное просуществовать всего восемь миллиардов лет с момента образования, уже перешагнуло за порог «среднего возраста» — гореть ему осталось сравнительно недолго.