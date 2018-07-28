Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в первом туре РПЛ

Московский «Спартак» попытается успешно открыть новый сезон, а махачкалинский «Анжи» укрепляет состав, несмотря на отсутствие денег. В Ростове-на-Дону состоится принципиальная тренерская дуэль наставника Валерия Карпина и его бывшего помощника в «Спартаке» Игоря Ледяхова , ныне работающего с грозненским «Ахматом». В России стартует чемпионат-2018/19.

Все возвращается на свои места. В первый же день чемпионата старт примет один из двух явных фаворитов сезона. После петербургского «Зенита» московский «Спартак» имеет высший бюджет и самый дорогой состав. В межсезонье красно-белые неплохо поработали сначала в столице, а затем на тренировочном сборе в австрийском Филлахе.

По решению наставника Массимо Карреры команда провела больше всех контрольных матчей, уступив лишь в одном.

Бронзовому призеру предыдущего сезона удалось удержать всех лидеров и совершить точечные приобретения. Новым столпом обороны должен стать француз Самуэль Жиго . Кроме того, вырван из «Динамо» один из лучших молодых игроков страны Александр Ташаев . Оба трансфера обещают получиться очень удачными…

Совсем скоро «Спартаку» предстоит играть матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперник пока еще не известен, им станет либо греческий ПАОК, или швейцарский «Базель». Однако точно понятно, что эти встречи будут важнейшими для красно-белых, по крайней мере, в 2018 году. Невыход в группу грозит обернуться мини-катастрофой. Все сейчас в клубе заточены на решение задачи.

Так что не исключено, что в угоду успешной кампании в ЛЧ Каррере вынужденно придется пожертвовать отдельными играми РПЛ.

Впрочем, к дебюту это не относится. На глазах своих болельщиков, которые наверняка обеспечат на «Открытие-Арене» традиционный аншлаг, «Спартаку» необходимо побеждать «Оренбург» и задавать позитивный тонус всему сезону.

Оренбуржцы вернулись в РПЛ после годичного отсутствия, и на первых порах, скорее всего, звезд с неба хватать не будут. Их цель — закрепиться в элитном дивизионе. Наверное, на «Спартак» гости поначалу будут смотреть снизу вверх, но чем черт не шутит. В позапрошлом сезоне «Оренбург» уже был невероятно близок к тому, чтобы увезти из Тушино очки.

Оренбуржцам тогда удалось отыграться со счета 0:2, однако гол Дениса Глушакова на пятой добавленной минуте поставил их на колени (2:3).

В первом же круге на своем поле они хоть и тоже уступили, но сумели навязать ожесточенную борьбу (1:3). В общем, история противостояния двух клубов пока только пишется. А условия, в которых пройдет игра, будто созданы для хорошего сюжета.

«Оренбург» — это крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация, — заявил Каррера, слова которого привел «Матч ТВ». — Против «Спартака» с другой и не играют.

Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в субботу, у нас еще не было».

Дополнительную интригу матчу несет личность вратаря «Оренбурга». Александр Довбня в прошлом сезоне блестяще проявил себя в «СКА-Хабаровске», где, несмотря на досрочный вылет команды из класса сильнейших, был одним из лучших. В первом круге чемпионата-2017/18 он фактически в одиночку остановил «Спартак» на своем поле (0:0). Спасал и в Тушино, однако в концовке все же капитулировал после не берущегося удара (0:1). Довбня против «Спартака» — это уже важный тренд РПЛ.

Этот матч официально откроет чемпионат. Ситуация с «Анжи», сохранившим прописку в РПЛ не по спортивному принципу, невероятно интригует. Известно о серьезных проблемах махачкалинцев с финансами, из-за чего клубная молодежка не смогла вылететь в Екатеринбург, а ситуация с основой разрешилась в последний момент. Тяжелое положение признает руководство команды, призывая при этом прессу не нагнетать страсти. Иными словами, завершит ли «Анжи» новый сезон, сегодня не возьмется сказать никто.

Впрочем, несмотря на это, махачкалинцы продолжают усиливаться — значит, верят в положительное решение проблемы.

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В обоих коллективах состоятся тренерские дебюты. «Шмелей» впервые выведет на матч Дмитрий Парфенов , не так давно завоевавший с «Тосно» Кубок России. В «Анжи» очень рассчитывают на Магомеда Адиева

Встреча назначена на стадионе ЧМ-2018, что по идее должно привлечь дополнительную аудиторию.

Соперники качественно провели предсезонку, совершили серьезные покупки, но в обновленном виде обе команды пока представляют загадку.

Тренерская дуэль здесь обещает выдаться не менее любопытной, ведь нынешний наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов хорошо знаком с Валерием Карпиным, которому помогал в «Спартаке»..