Ещё
«Уралвагонзавод» разработал новую версию модернизации танка Т-72
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Уралвагонзавод» разработал новую версию модернизации танка Т-72 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Специалисты «Уралвагонзавода» разработали проект модернизации основного боевого танка Т-72 и передали его в Минобороны. Об этом сообщил заместитель гендиректора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.
«Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь. Мы очередную версию модернизации этой машины предложили министерству обороны», — цитирует ТАСС Халитова на пресс-брифинге перед открытием конкурса «Танковый биатлон».
По его словам, инженеры работают над повышением огневой мощи, подвижности и других боевых характеристик танка. Он отметил, что опыт соревнований по танковому биатлону будет учтен при создании очередной модификации Т-72.
НПК «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Среди основных образцов — танк Т-14, БМП Т-15, ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ Т-16 (все на платформе «Армата»), танки Т-90, Т-72, Т-80.
Rambler News Service: последние новости
Все билеты на матч за Суперкубок России проданы «Газпром-медиа» запускает телеканал «Матч Премьер» вместо «Наш футбол» МИД России призвал США отказаться от гонки вооружений
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба сделал смелое предложение Путину27
Путин наградил Акинфеева за «легендарный пенальти»5
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой68
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда4
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
00:39
У Шараповой новая любовь. Это конец карьеры?
Теннис Статьи
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение