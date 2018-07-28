«Уралвагонзавод» разработал новую версию модернизации танка Т-72

Специалисты «Уралвагонзавода» разработали проект модернизации основного боевого танка Т-72 и передали его в Минобороны . Об этом сообщил заместитель гендиректора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.

«Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь. Мы очередную версию модернизации этой машины предложили министерству обороны», — цитирует ТАСС Халитова на пресс-брифинге перед открытием конкурса «Танковый биатлон».

По его словам, инженеры работают над повышением огневой мощи, подвижности и других боевых характеристик танка. Он отметил, что опыт соревнований по танковому биатлону будет учтен при создании очередной модификации Т-72.

НПК «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Среди основных образцов — танк Т-14, БМП Т-15, ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ Т-16 (все на платформе «Армата»), танки Т-90, Т-72, Т-80.