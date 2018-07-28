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Готовь КАМАЗ летом: от «Самара Арены» хотят вывезти 70 самосвалов снега
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Готовь КАМАЗ летом: от «Самара Арены» хотят вывезти 70 самосвалов снега 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Пока что территория вокруг стадиона не нуждается в уборке от снега
Уборку подъездов к стадиону «Самара Арена» поручат подрядной организации. Сейчас представители агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) ищут компанию, которая будет выполнять эти работы. Заявку опубликовали на сайте госзакупок.
— Подрядчикам передадут улицы Дальнюю, Арена 2018, 1-ю и 2-ю стадионные, проезды 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, — говорится в техническом задании. — Также им предстоит убирать снег с Московского шоссе, Ново-Садовой, Ташкентсткой, Волжского и Красноглинского шоссе.
Компания будет работать в течение двух месяцев, с 1 ноября до 31 декабря. При этом заказчики установили минимальную планку для подрядчиков — 100 тысяч тонн снега. По предварительным подсчетам, в автопарке у фирмы должно быть не менее 70 самосвалов. За эти работы АСАДо готово заплатит 4 637 000 рублей.
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