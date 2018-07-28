Дмитрий Парфенов: «Проблем с настроем на матч с „Анжи“ у „Урала“ не будет»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что у екатеринбургской команды не будет проблем с настроем на матч 1-го тура РПЛ против «Анжи».

— Волнение присутствует всегда, даже если ты не в первый раз выводишь команду на игру, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч Премьер». — Но это хорошее волнение, нормальная реакция на происходящее. Ребята готовы, по отдаче не должно быть вопросов, ведь мы играем ради зрителей на таком замечательном стадионе. С настроем проблем не будет.

"Урал" — «Анжи»: чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча — начало в 16.30 (время московское)

Урал — Анжи

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