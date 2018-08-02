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Проводники оставили мертвого мужчину среди пассажиров поезда Москва — Волгоград
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Проводники оставили мертвого мужчину среди пассажиров поезда Москва — Волгоград 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла накануне в поезде сообщением «Москва-Волгоград». Об инциденте изданию «Блокнот Волжский» сообщила известная в Волгограде оперная певица Оксана Пономарева.
По словам женщины, на протяжении всей поездки в вагоне было невыносимо душно. В поезде не открывались окна, поскольку вагоны были оснащены кондиционером. Пассажиры неоднократно просили проводника включить сплит-систему, однако он пренебрег их просьбой.
Всю ночь пассажиров мучило удушье. На утро пожилому мужчине стало плохо. От недостатка свежего воздуха его начал душить кашель. После того, как мужчина встал, чтобы выпить таблетку, у него подкосились ноги и он упал. Находившиеся рядом пассажиры пытались оказать ему первую помощь. Оксана Пономарева прошла 6 вагонов, чтобы найти проводника. Спустя 15 минут на место происшествия подошли проводник и начальник поезда. Вместо того, чтобы оказать помощь мужчине, начальник поезда стал задавать уточняющие вопросы. По словам женщины, во время массажа сердца пострадавший еще хрипел и у него были все шансы на жизнь.
«Мы проехали две станции, но никто не остановил поезд, никто не вызвал службы на помощь, не связался хоть с кем-то по рации (которой, кстати, у проводника почему-то не было). В результате констатировали смерть мужчины и начали расходиться, оставив его на проходе. Я настояла, чтобы его хотя бы подняли на кровать. Мы ехали 2 часа в одном вагоне с трупом: его никуда не унесли. На труп приходили посмотреть даже дети, представляете», — сообщила певица.
По прибытию поезда тело мужчины было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Он умер в 6.30 утра.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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