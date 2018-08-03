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В Волгограде МВД начало проверку по факту смерти мужчины от духоты в поезде
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В Волгограде МВД начало проверку по факту смерти мужчины от духоты в поезде 

АиФ Волгоград 19 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградское ЛУ МВД на транспорте проводит проверку по факту смерти пенсионера в поезде «Волгоград — Москва» от духоты, сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель пресс-службы ведомства Надежда Литвинова.
Правоохранители выясняют причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как сообщают очевидцы-пассажиры поезда в соцсетях, пенсионер мог скончаться от духоты. По их словам, в транспорте имелся кондиционер, но его периодически отключали, из-за чего многие чувствовали себя некомфортно. Ночью в поезде упал в обморок 60-летний мужчина и скончался. «Делали ему искусственное дыхание, прямой массаж сердца, пытались спасти, многие просто стояли и смотрели», — вспоминает в соцсети волгоградская певица Оксана Понамарёва. По ее словам, найти проводника и позвать на помощь пассажиры не смогли.
«Мужчина умер, не знаю от чего, какой-то приступ, но в вагоне было очень жарко, нам всем было плохо. Окна закрыты, дышать нечем», — добавляет Оксана. По ее словам, после инцидента с мужчиной кондиционер в поезде все-таки включился.
В пресс-службе Приволжской железной дороге отметили, что не могут прокомментировать ситуацию, так как все вопросы, связанные с ней, входят в компетенцию АО «Федеральная пассажирская компания».
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