В Волгограде МВД начало проверку по факту смерти мужчины от духоты в поезде

Волгоградское ЛУ МВД на транспорте проводит проверку по факту смерти пенсионера в поезде «Волгоград — Москва» от духоты, сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель пресс-службы ведомства Надежда Литвинова.

Правоохранители выясняют причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как сообщают очевидцы-пассажиры поезда в соцсетях, пенсионер мог скончаться от духоты. По их словам, в транспорте имелся кондиционер, но его периодически отключали, из-за чего многие чувствовали себя некомфортно. Ночью в поезде упал в обморок 60-летний мужчина и скончался. «Делали ему искусственное дыхание, прямой массаж сердца, пытались спасти, многие просто стояли и смотрели», — вспоминает в соцсети волгоградская певица Оксана Понамарёва. По ее словам, найти проводника и позвать на помощь пассажиры не смогли.

«Мужчина умер, не знаю от чего, какой-то приступ, но в вагоне было очень жарко, нам всем было плохо. Окна закрыты, дышать нечем», — добавляет Оксана. По ее словам, после инцидента с мужчиной кондиционер в поезде все-таки включился.