Василий Баскаков: У «Томи» нет целей и задач

«Авангард» с минимальным счетом переиграл «Факел»

«Думаю, всем понравилась и игра, и результат. Есть проблемы в обороне, не доиграли мы стандарты, Байрыев нас простил в первом тайме. А так достаточно хорошо двигались и с мячом, и без мяча. Игра смотрелась целостно, качественно, на нашем уровне.

Мы идем от игры к игре. У нас нет целей и задач, каждая следующая игра — цель. Завтра отдохнут, потом посмотрим игру и под игру «Зенита-2» уже будем готовиться. Если у кого-то эйфория и появится, то можно и ротацию сделать, у нас сейчас такая возможность имеется.