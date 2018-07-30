Василий Баскаков: У «Томи» нет целей и задач 

«Авангард» с минимальным счетом переиграл «Факел»
«Думаю, всем понравилась и игра, и результат. Есть проблемы в обороне, не доиграли мы стандарты, Байрыев нас простил в первом тайме. А так достаточно хорошо двигались и с мячом, и без мяча. Игра смотрелась целостно, качественно, на нашем уровне.
Мы идем от игры к игре. У нас нет целей и задач, каждая следующая игра — цель. Завтра отдохнут, потом посмотрим игру и под игру «Зенита-2» уже будем готовиться. Если у кого-то эйфория и появится, то можно и ротацию сделать, у нас сейчас такая возможность имеется.
С прошедшего сезона у «Томи» впечатляющая серия? Никаких слов я не находил. Я им сказал, что никто к вам не приедет и за вас ничего не сделает. Если не будете на тренировках трудиться, на поле по требованиям играть, то ничего не будет. Они и пашут. Буду рад, если это будет продолжаться на протяжении сезона», — приводит слова Баскакова официальный сайт ФНЛ.