Пруд в зоне отдыха «Тропарево» открыт для купания

27 июля запрет на купание в пруду зоны отдыха «Тропарево» был снят Московским управлением Роспотребнадзора

Роспотребнадзор получил удовлетворительные результаты исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме.

В выходные на пруду было немало отдыхающих, в основном, это жители Теплого Стана и близлежащих районов Вода в пруду чистая и прохладная, пляж песочный. В зоне отдыха «Тропарево» также работает лодочная станция, где можно арендовать весельную лодку и катамаран. А еще здесь можно поиграть в пляжный волейбол на специально оборудованной площадке, покататься на пони, пострелять в тире и, конечно, поесть мороженого.