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Пруд в зоне отдыха «Тропарево» открыт для купания
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Пруд в зоне отдыха «Тропарево» открыт для купания 

Управа района Теплый Стан 30 июля 2018
Фото: Управа района Теплый Стан
27 июля запрет на купание в пруду зоны отдыха «Тропарево» был снят Московским управлением Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор получил удовлетворительные результаты исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме.
В выходные на пруду было немало отдыхающих, в основном, это жители Теплого Стана и близлежащих районов Вода в пруду чистая и прохладная, пляж песочный. В зоне отдыха «Тропарево» также работает лодочная станция, где можно арендовать весельную лодку и катамаран. А еще здесь можно поиграть в пляжный волейбол на специально оборудованной площадке, покататься на пони, пострелять в тире и, конечно, поесть мороженого.
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