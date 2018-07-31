Где в Оренбурге не будет света 1 августа?

1 августа в Оренбурге днем отключат электроэнергию на некоторых улицах.

С 09.00 до 17.00 часов будут произведены плановые отключения электроэнергии по улицам: Рабочей (№ 59-63, 12, 12а), Бердянской (№ 1-13, 2-14, 15-29, 16-34), Хлопуши (№ 2-10, 3-7), Гастелло (№ 4-32, 3-17), Державина (№ 1-23, 2-18, 25-45, 20-38), Жигулевской (№ 1-35, 2-34а), Пятницкой (№ 2-12, 1-9), Баумана (№ 1-15, 2-26, 17-41, 28-40), Талалихина (№ 1-23, 2-14), Калужской (№ 2-34, 1-41), Крупской (№ 1-37, 2-48), Блюхера (№ 1-15, 2-10), Восточной (№ 64-78), проезду 2-ому Восточному (№ 1-14), Сенной (№ 59-77, 62-78), проезду 2-ому Сенному (№ 29-34), Луговой (№ 75, 76), Курганской (№ 1-47, 57а), Северной (№ 2-48, 3-45), 21 линия (№ 47, 49), 23 линия (№ 35-75, 34-76), Брестской (№ 22, 24, 24/1), Дружбы (№ 3, 3/1, 5, 5/1), Цвиллинга (№ 84-118), Орлова (№ 47, 48-56), Сухарева (№ 1-13, 2-14), Кичигина (№ 1-15, 2-16), Степной (№ 59), 2-ому проезду (№ 1-17), Деповской (№ 28-40), Мебельной (№ 2-40, 1-13), Мартынова (№ 2-18, 1-3), Занузданова (№ 35-55, 2-40), Тамарова (№ 13-93, 24-104), Ногина (№ 7-29), Деповской (№ 1-33, 2-30), Волочаевской (№ 2-34, 1-29, 38-50), Котова (№ 1-21, 2-10), Чапаева (№ 2-22, 1-27), Фурманова (№ 2-20, 1-21), Бабушкина (№ 2-20, 1-23), Войкова (№ 2-26, 1-19, 21-27), Липовой (№ 1, 2/1, 3, 3/1, 5а), Джангильдина (№ 15), Всесоюзной (№ 3), Новой (№ 23/1), переулкам: Селивановскому (№ 47-73, 44-54), Арсенальному (№ 1-11, 2-10), Апрельскому (№ 1-9, 4-10), Боевому (№ 2-26, 1-17), Морозовскому (№ 1-17, 2-16), садовом обществе «Энергостроитель», «Энергетик».

Также с 09.00 до 18.00 часов будут произведены плановые отключения электроэнергии в п. Пруды, П. П. Покровка, х. Чулошников.

Номера аварийной службы — 56-83-38;

«Горячая линия» — 98-48-48