Новая «Комета» ушла в Севастополе в первый рейс

Первое пассажирское судно нового поколения «Комета» ушло в рейс в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что в церемонии спуска на воду судна на подводных крыльях «Комета 120М» принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев

Пройдя несколько морских миль по маршруту, «Комета 120М» развернулась и вернулась к причалу. «Очень хорошее судно, достойная замена „Кометам“, „Ракетам“, которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям. Так что, я надеюсь, что оно войдет в серию и будет очень удобным средством передвижения для большого количества наших граждан, которые и в Крыму отдыхают и которые отдыхать будут в других местах. Так что будем надеяться на возобновление производства на совершенно новом техническом уровне», — рассказал Медведев журналистам, сойдя на берег.

По данным агентства, «Комета» будет ходить по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь. Поездка между этими городами займет порядка двух часов.

Первый рейс состоится 1 августа 2018 года.

В следующем году запланировано производство еще двух подобных «Комет», имеются разработки по улучшению конструкции подводных крыльев: намечается оснастить их системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия морской качки.