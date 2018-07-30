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Новая «Комета» ушла в Севастополе в первый рейс
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Новая «Комета» ушла в Севастополе в первый рейс 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Первое пассажирское судно нового поколения «Комета» ушло в рейс в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что в церемонии спуска на воду судна на подводных крыльях «Комета 120М» принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Пройдя несколько морских миль по маршруту, «Комета 120М» развернулась и вернулась к причалу. «Очень хорошее судно, достойная замена „Кометам“, „Ракетам“, которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям. Так что, я надеюсь, что оно войдет в серию и будет очень удобным средством передвижения для большого количества наших граждан, которые и в Крыму отдыхают и которые отдыхать будут в других местах. Так что будем надеяться на возобновление производства на совершенно новом техническом уровне», — рассказал Медведев журналистам, сойдя на берег.
По данным агентства, «Комета» будет ходить по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь. Поездка между этими городами займет порядка двух часов.
Первый рейс состоится 1 августа 2018 года.
В следующем году запланировано производство еще двух подобных «Комет», имеются разработки по улучшению конструкции подводных крыльев: намечается оснастить их системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия морской качки.
Ранее сообщалось, что судно на подводных крыльях «Комета 120М» изготовили на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия. Судно создано на базе кораблей на подводных крыльях и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной зоне. На борт могут подняться 120 человек, включая 22 пассажира бизнес-класса. Максимальная скорость хода — 35 узлов (65 километров в час).
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