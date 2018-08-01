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Опасная «Тропа разведчика»: яркие кадры состязаний спецназа на АрМИ-2018
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Опасная «Тропа разведчика»: яркие кадры состязаний спецназа на АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие из восьми стран в рамках конкурса «Отличник войсковой разведки » соревновались на полосе препятствий.
Один из самых сложных этапов конкурса АрМИ-2018 «Тропа разведчика» проходит под Новосибирском.
Военнослужащие из восьми стран соревновались на специальной полосе препятствий.
На «Тропе разведчика» им пришлось преодолеть кирпичные стены различной высоты, дымовую завесу и колючую проволоку, всего более 20 препятствий.
Преграды имитируют городскую застройку, подземные коммуникации и противопехотные укрепления.
По условиям конкурса войсковым разведчикам в полной боевой экипировке нужно преодолеть все препятствия и вывести из строя линию электропередачи условного противника.
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