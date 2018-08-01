Опасная «Тропа разведчика»: яркие кадры состязаний спецназа на АрМИ-2018

Военнослужащие из восьми стран в рамках конкурса «Отличник войсковой разведки » соревновались на полосе препятствий.

Один из самых сложных этапов конкурса АрМИ-2018 «Тропа разведчика» проходит под Новосибирском.

Военнослужащие из восьми стран соревновались на специальной полосе препятствий.

На «Тропе разведчика» им пришлось преодолеть кирпичные стены различной высоты, дымовую завесу и колючую проволоку, всего более 20 препятствий.

Преграды имитируют городскую застройку, подземные коммуникации и противопехотные укрепления.

По условиям конкурса войсковым разведчикам в полной боевой экипировке нужно преодолеть все препятствия и вывести из строя линию электропередачи условного противника.