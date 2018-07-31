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В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС
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В Крыму прокомментировали новые санкции Евросоюза 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: most.life
Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний из-за Крымского моста.
Включение Европейским союзом в санкционный список компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, никак не отразится на реализации проекта. Об этом заявили в информационном центре «Крымский мост», сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о расширении Евросоюзом санкционного списка против России в связи со строительством моста через Керченский пролив. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном журнале ЕС.
В санкционный список попали шесть российских компаний — «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», а также судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост» и «Стройгазмонтаж — СГМ Груп».
Свое решение в ЕС объяснили тем, что Крымский мост якобы нарушает ряд сфер.
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