В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС

В Крыму прокомментировали новые санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний из-за Крымского моста.

Включение Европейским союзом в санкционный список компании «Стройгазмонтаж» , которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, никак не отразится на реализации проекта. Об этом заявили в информационном центре «Крымский мост», сообщает ТАСС

Ранее стало известно о расширении Евросоюзом санкционного списка против России в связи со строительством моста через Керченский пролив. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Свое решение в ЕС объяснили тем, что Крымский мост якобы нарушает ряд сфер.