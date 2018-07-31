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Twitter заблокировал аккаунты с твитами про Илона Маска
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Twitter заблокировал аккаунты с твитами про Илона Маска 

News.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Аккаунты пользователей микроблога Twitter, которые упоминают в своих постах главу Tesla Илона Маска, блокируются автоматически. После блокировки войти на сервис с помощью своей учетной записи невозможно до прохождения телефонной проверки.
Аккаунт блокируется в течение 10 секунд после публикации твита с упоминанием Маска, пишет TJ. Никаких официальных заявлений по поводу возможной блокировки Twitter не делал.
25 июля соцсеть ввела новые меры безопасности для борьбы с «клонами» предпринимателя. При смене имени на Elon Musk учетная запись тут же блокируется. Будет ли нововведение распространено на других знаменитостей, зарегистрированных в Twitter, неизвестно.
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