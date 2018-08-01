Ещё
Опыт военных полицейских в Сирии отражен в конкурсе АрМИ-2018 «Страж порядка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опыт военных полицейских в Сирии отражен в конкурсе АрМИ-2018 «Страж порядка» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В гонке патрульного наряда использован сирийский опыт охраны объектов и сопровождаемых лиц.
Опыт российских военных полицейских, полученный при выполнении специальных задач в Сирии, нашел свое отражение в испытаниях конкурса «Страж порядка». Об этом сообщил главный судья состязаний полковник Александр Попов.
«С учетом выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации, в том числе, в Сирии, внесены коррективы в программу проведения конкурса военной полиции «Страж порядка». Речь идет об охране объектов министерства обороны и других ведомств, охране сопровождаемых лиц и обороне, в том числе, об обеспечении безопасности проведения конвоев. Все это воплощено в гонке патрульного наряда, которая пройдет 3 августа», — говорится в сообщении.
По словам полковника Александра Попова, военнослужащие военной полиции выполняют задачи в особых условиях, сопряженных с риском, и поэтому каждый из них «должен обладать определенной реакцией, уметь защищать себя и других». В этой связи немаловажное значение играет боевая и физическая подготовка каждого военного полицейского. Он должен уметь в совершенстве владеть оружием. «В повседневной деятельности военная полиция использует специальные средства — частично на одном из этапов они тоже используются», — добавил полковник Александр Попов.
Накануне завершился первый этап конкурса, который проходил в новейшем многофункциональном огневом центре парка «Патриот». Военные полицейские из России и Ирана соревновались в стрельбе из пистолетов и автоматов, из различных положений и на различных дистанциях. Первое и третье места в индивидуальных состязаниях заняли российские военнослужащие, второе место — военный из Ирана.
В среду в парке «Патриот» проходит второй этап — «Полоса военного полицейского». Участник состязаний высаживается из машины, вооружается автоматом Калашникова в страйкбольном (нелетальном) исполнении и преодолевает препятствия, поражая движущиеся мишени. В итоге засчитывается общее время прохождения полосы и наименьшее количество ошибок.
IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские военнослужащие оказались самыми выносливыми на международном конкурсе «Рембат-2018» Разведчики из восьми стран совершили марш-бросок на расстояние более 15 км под Новосибирском В рамках международного конкурса «Дорожный патруль» прошли соревнования юнармейцев «Юный инспектор»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину358
Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»45
Поражение России от Хорватии закончилось пытками15
Таран ограждения Смоловым попал на видео21
Уткин сделал скандальное заявление о футболе17
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение