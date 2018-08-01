Опыт военных полицейских в Сирии отражен в конкурсе АрМИ-2018 «Страж порядка»

В гонке патрульного наряда использован сирийский опыт охраны объектов и сопровождаемых лиц.

Опыт российских военных полицейских, полученный при выполнении специальных задач в Сирии, нашел свое отражение в испытаниях конкурса «Страж порядка». Об этом сообщил главный судья состязаний полковник Александр Попов.

«С учетом выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации, в том числе, в Сирии, внесены коррективы в программу проведения конкурса военной полиции «Страж порядка». Речь идет об охране объектов министерства обороны и других ведомств, охране сопровождаемых лиц и обороне, в том числе, об обеспечении безопасности проведения конвоев. Все это воплощено в гонке патрульного наряда, которая пройдет 3 августа», — говорится в сообщении.

По словам полковника Александра Попова, военнослужащие военной полиции выполняют задачи в особых условиях, сопряженных с риском, и поэтому каждый из них «должен обладать определенной реакцией, уметь защищать себя и других». В этой связи немаловажное значение играет боевая и физическая подготовка каждого военного полицейского. Он должен уметь в совершенстве владеть оружием. «В повседневной деятельности военная полиция использует специальные средства — частично на одном из этапов они тоже используются», — добавил полковник Александр Попов

Накануне завершился первый этап конкурса, который проходил в новейшем многофункциональном огневом центре парка «Патриот». Военные полицейские из России и Ирана соревновались в стрельбе из пистолетов и автоматов, из различных положений и на различных дистанциях. Первое и третье места в индивидуальных состязаниях заняли российские военнослужащие, второе место — военный из Ирана.

В среду в парке «Патриот» проходит второй этап — «Полоса военного полицейского». Участник состязаний высаживается из машины, вооружается автоматом Калашникова в страйкбольном (нелетальном) исполнении и преодолевает препятствия, поражая движущиеся мишени. В итоге засчитывается общее время прохождения полосы и наименьшее количество ошибок.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.