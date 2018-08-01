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На трассе М4 два крупных ДТП произошли из-за остановки в запрещенном месте
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На трассе М4 два крупных ДТП произошли из-за остановки в запрещенном месте 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Остановка автомобилей в запрещенном месте вызвала две серьёзные аварии на трассе М-4 «Дон» в последние сутки, сообщает госкомпания «Автодор», в доверительном управлении которой находится трасса.
"В течение ночи 1 августа на скоростной автомагистрали М-4 «Дон» произошло два серьезных ДТП с человеческими жертвами. Оба инцидента связаны с остановкой водителей на проезжей части под запрещающими знаками и разметкой. На 791-м километре трассы, на границе Воронежской и Ростовской областей, водитель "Камаза" остановился на обочине, несмотря на жёлтую сплошную разметку. Следовавший за ним автомобиль Volkswagen врезался в него. В результате пять человек погибло, двое ранено", — отмечает госкомпания.
Ранее ГУ МВД по Ростовской области сообщало о шести жертвах и двух раненых в этом ДТП.
Также, как отмечает «Автодор», минувшей ночью в Краснодарском крае, на 1288-м километре трассы М-4 «Дон» эвакуатор остановился в неположенном месте, на обочине. В него врезался легковой автомобиль, погибли три человека.
"Автодор" обращает внимание водителей, что остановки на скоростных автомагистралях необходимо совершать строго на специально обустроенных площадках отдыха, безопасных остановочных карманах, а также на парковках при многофункциональных зонах, где есть все условия для комфортного отдыха водителей и безопасной остановки.
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