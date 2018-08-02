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Комиссия Совфеда обсудит закон о работе СМИ в горячих точках в сентябре
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Комиссия Совфеда обсудит закон о работе СМИ в горячих точках в сентябре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит в сентябре на своем специальном заседании проект федерального закона о работе СМИ в горячих точках, сообщил РИА Новости председатель комиссии Алексей Пушков.
Заявления о необходимости принятия такого закона появились после гибели в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после гибели российской съемочной группы призвал ускорить принятие закона о работе СМИ в горячих точках. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что закон о соцгарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, будет принят в осеннюю сессию.
"В сентябре мы проведем специальное заседание нашей комиссии с обсуждением этого закона, там более что проекты уже существуют", — сказал Пушков.
По его словам, Совфед планирует активно работать над законопроектом наравне с Госдумой.
"Наша комиссия готова подключиться и на нулевом чтении законопроекта, и на этапе подачи поправок", — сообщил сенатор.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
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