Комиссия Совфеда обсудит закон о работе СМИ в горячих точках в сентябре

"В сентябре мы проведем специальное заседание нашей комиссии с обсуждением этого закона, там более что проекты уже существуют", — сказал Пушков.

По его словам, Совфед планирует активно работать над законопроектом наравне с Госдумой.

"Наша комиссия готова подключиться и на нулевом чтении законопроекта, и на этапе подачи поправок", — сообщил сенатор.