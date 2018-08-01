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Президент возложил ответственность за насилие в Зимбабве на оппозицию
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Президент возложил ответственность за насилие в Зимбабве на оппозицию 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обвинил оппозиционную партию «Движение за демократические перемены» (MDC) в произошедшем в столице страны насилии, сообщает местная газета Herald.
Ранее в среду сообщалось, что три человека погибли в Зимбабве, где проходят протесты на фоне прошедших выборов. Военная техника прибыла в столицу Зимбабве Хараре, были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки.
Как сообщает газета, Мнангагва заявил, что оппозиционная партия «Движение за демократические перемены» должна нести ответственность за произошедшее насилие, а ее лидер Нельсон Чамиза ответственен за смерти и потерю имущества, которые могут произойти.
В свою очередь представитель Чамизы заявил, что в стране сейчас «непростые времена» и действия армии были «несоразмерными» и «неоправданными», сообщает также агентство Рейтер.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.
Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.
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