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Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве
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Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал народ и всех политических лидеров Зимбабве признать результаты прошедших в стране выборов, а также использовать только законные методы решения проблем.
В Зимбабве 30 июля прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии «Движение за демократические перемены» Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов.
"Президент Рамафоса призвал всех политических лидеров и народ Зимбабве признать итоги выборов, а в случае возникновения трудностей, использовать только законные методы, предусмотренные конституцией и законом о выборах", — говорится в заявлении президента ЮАР, распространенном канцелярией.
Согласно заявлению, Рамафоса позвонил избранному президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве и поздравил его с победой. В ходе телефонного разговора президент ЮАР выразил обеспокоенность вспышкой насилия в ходе протестов, прошедших в столице Зимбабве 1 августа.
В ходе беседы Рамафоса также выразил готовность совместно с президентом Мнангагвой «работать над укреплением исторических, политических и братских связей между ЮАР и Зимбабве», «уделив особое внимание укреплению экономического сотрудничества».
На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в столице Зимбабве Хараре начались акции протеста, в ходе которых погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.
В конце ноября 2017 года с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ушел в отставку 93-летний Роберт Мугабе. До выборов эту должность занимал бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства.
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