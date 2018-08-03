Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости . Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал народ и всех политических лидеров Зимбабве признать результаты прошедших в стране выборов, а также использовать только законные методы решения проблем.

В Зимбабве 30 июля прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии «Движение за демократические перемены» Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов.

"Президент Рамафоса призвал всех политических лидеров и народ Зимбабве признать итоги выборов, а в случае возникновения трудностей, использовать только законные методы, предусмотренные конституцией и законом о выборах", — говорится в заявлении президента ЮАР, распространенном канцелярией.

Согласно заявлению, Рамафоса позвонил избранному президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве и поздравил его с победой. В ходе телефонного разговора президент ЮАР выразил обеспокоенность вспышкой насилия в ходе протестов, прошедших в столице Зимбабве 1 августа.

В ходе беседы Рамафоса также выразил готовность совместно с президентом Мнангагвой «работать над укреплением исторических, политических и братских связей между ЮАР и Зимбабве», «уделив особое внимание укреплению экономического сотрудничества».

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в столице Зимбабве Хараре начались акции протеста, в ходе которых погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.