Президент Зимбабве обсудил с лидером оппозиции напряженность в Хараре

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудил с лидером оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсоном Чамизой возможные меры по уменьшению напряженности в столице страны Хараре, где в ходе протестных акций после выборов погибли три человека.

"Я связался с Нельсоном Чамизой, чтобы обсудить, как немедленно разрядить ситуацию. Мы должны поддерживать этот диалог, чтобы охранять мир, которым мы дорожим", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, Мнангагва призвал провести независимое расследование случаев насилия в Хараре.

"Виновники должны быть опознаны и преданы правосудию", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Хараре после прошедших в стране всеобщих выборов начались акции протеста. В среду в столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки. Кроме того, в город прибыла военная техника. По данным полиции, в ходе протестных акций погибли три человека.

Президент заявил, что оппозиционная партия «Движение за демократические перемены» должна нести ответственность за произошедшее насилие, а ее лидер Нельсон Чамиза ответственен за смерти и потерю имущества, которые могут произойти. В свою очередь представитель Чамизы заявил, что в стране сейчас «непростые времена» и действия армии были «несоразмерными» и «неоправданными».

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.