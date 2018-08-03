Ещё
СМИ: оппозиция в Зимбабве оспорит результаты выборов в суде
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: оппозиция в Зимбабве оспорит результаты выборов в суде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Оппозиционная партия Зимбабве «Движение за демократические перемены» (MDC) планирует оспорить результаты президентских выборов в суде, сообщает телеканал SABC.
На выборах президента страны победил действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва. По данным телеканала, за Мнангагву проголосовали 50,8% избирателей. Его соперник — кандидат от MDC Нельсон Чамиза — набрал 47,3% голосов.
О намерении оппозиции обратиться в суд заявил председатель MDC Морган Комичи (Morgan Komichi).
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста, в ходе которых погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин объяснил бегство российских биатлонисток4
Костя Цзю вступился за Усика1
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов35
Определилась дальнейшая судьба команды Слуцкого
«Уфа» сыграла вничью с «Домжале»
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:40
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой
Биатлон
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
01:00
Болельщики попросили Путина о помощи
Футбол
03:09
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение