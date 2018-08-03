СМИ: оппозиция в Зимбабве оспорит результаты выборов в суде

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости . Оппозиционная партия Зимбабве «Движение за демократические перемены» (MDC) планирует оспорить результаты президентских выборов в суде, сообщает телеканал SABC.

На выборах президента страны победил действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва . По данным телеканала, за Мнангагву проголосовали 50,8% избирателей. Его соперник — кандидат от MDC Нельсон Чамиза — набрал 47,3% голосов.

О намерении оппозиции обратиться в суд заявил председатель MDC Морган Комичи (Morgan Komichi).

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста, в ходе которых погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.