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В столице Зимбабве слышна стрельба после выборов
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В столице Зимбабве слышна стрельба после выборов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На улицах столицы Зимбабве Хараре слышны выстрелы из автоматического оружия после оглашения результата выборов, прошедших в стране, передает Reuters.
Как сообщает The Herald в парламентских выборах одержала победа правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», которая получила 109 мест в парламенте. Оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» досталось 41 место в парламенте.
После того, как стали известны эти результаты, на улицах Хараре начались столкновения военных со сторонниками оппозиции, против которых был применен слезоточивый газ. Также сообщается о том, что над городом был замечен военный вертолет.
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