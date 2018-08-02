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В Зимбабве число жертв протестов возросло до шести человек
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В Зимбабве число жертв протестов возросло до шести человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число жертв протестов на фоне прошедших выборов в Зимбабве возросло до шести человек, заявили в полиции страны.
На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. Ранее сообщалось о трех погибших.
"Число жертв, к сожалению, возросло до шести, поскольку трое пострадавших скончались от полученных ранений", — заявила представитель полиции в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал SABC News.
По словам представителя, в ходе протестов еще 14 человек получили ранения.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства.
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