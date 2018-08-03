В Зимбабве оппозиционеры отказалась признавать результаты выборов президента

В Зимбабве оппозиция отказалась признать результаты президентских выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Эммерсон Мнангагва , сообщает eNews Channel Africa.

В частности, глава оппозиционной коалиции («Движение за демократические перемены» — MDC) Морган Комичи заявил, что выборы были подтасованы, и что оппозиция намерена опротестовать их результаты в суде.

Ранее в ЦИК Зимбабве заявили, что Мнангагва победил на выборах президента, набрав 50,8% голосов избирателей. За его соперника, кандидата от MDC Нельсона Чамиза, проголосовало 47,3% избирателей на всеобщих выборах, на которых также голосовали за кандидатов в обе палаты парламента.