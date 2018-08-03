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В Зимбабве оппозиционеры отказалась признавать результаты выборов президента
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В Зимбабве оппозиционеры отказалась признавать результаты выборов президента 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Зимбабве оппозиция отказалась признать результаты президентских выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, сообщает eNews Channel Africa.
В частности, глава оппозиционной коалиции («Движение за демократические перемены» — MDC) Морган Комичи заявил, что выборы были подтасованы, и что оппозиция намерена опротестовать их результаты в суде.
Ранее в ЦИК Зимбабве заявили, что Мнангагва победил на выборах президента, набрав 50,8% голосов избирателей. За его соперника, кандидата от MDC Нельсона Чамиза, проголосовало 47,3% избирателей на всеобщих выборах, на которых также голосовали за кандидатов в обе палаты парламента.
На парламентских выборах победу одержала правящая партия президента. Зимбабвийцев не устроили такие результаты, и в стране начались массовые демонстрации и беспорядки. Для нормализации ситуации были привлечены армейские подразделения, которые были вынуждены применить оружие, отмечают «Новые Известия».
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