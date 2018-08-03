Иностранец со шкурой и костями амурских тигров задержан в Приморье

Приморские пограничники задержали иностранца, который перевозил в машине шкуру и кости трех амурских тигров. Эти дикие кошки занесены в Красную Книгу.

Как сообщает сайт KP.RU, мужчина специально приехал в Россию для покупки ценных предметов, широко применяющихся в восточной медицине. Эксперты осмотрели находку и пришли к выводу, что животные погибли от огнестрельного ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее появилось предложение штрафовать охотников за использование дронов и тепловизоров.