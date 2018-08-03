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Иностранец со шкурой и костями амурских тигров задержан в Приморье
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Иностранец со шкурой и костями амурских тигров задержан в Приморье 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Приморские пограничники задержали иностранца, который перевозил в машине шкуру и кости трех амурских тигров. Эти дикие кошки занесены в Красную Книгу.
Как сообщает сайт KP.RU, мужчина специально приехал в Россию для покупки ценных предметов, широко применяющихся в восточной медицине. Эксперты осмотрели находку и пришли к выводу, что животные погибли от огнестрельного ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее появилось предложение штрафовать охотников за использование дронов и тепловизоров.
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