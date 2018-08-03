Пограничники задержали иностранца с костями трех краснокнижных тигров в Приморье

При проверке машины в районе села Барабаш на юге Приморского края пограничники нашли в салоне шкуру и кости тигра. Против иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных» УК РФ. Об этом сообщил сайт vl.ru со ссылкой на Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю.

«Хозяином находки оказался иностранный гражданин, который приехал в Россию для покупки ценных дериватов, широко применяемых в восточной медицине», — сообщили пограничники.

Эксперты Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра подтвердили, что фрагменты животных принадлежат по меньшей мере трем взрослым особям амурского тигра, чья смерть наступила от полученных огнестрельных ранений.

По предварительным оценка, ущерб оценили в три миллиона 300 тысяч рублей.

Целители из стран Восточной Азии готовы платить большие деньги за кости, зубы и шкуры редких хищников. Ежегодно на Дальнем Востоке браконьеры убивают до 50 краснокнижных амурских тигров. Охота на этих животных запрещена во всем мире.