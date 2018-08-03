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Пограничники задержали иностранца с костями трех краснокнижных тигров в Приморье
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Пограничники задержали иностранца с костями трех краснокнижных тигров в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: News.ru
При проверке машины в районе села Барабаш на юге Приморского края пограничники нашли в салоне шкуру и кости тигра. Против иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных» УК РФ. Об этом сообщил сайт vl.ru со ссылкой на Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю.
«Хозяином находки оказался иностранный гражданин, который приехал в Россию для покупки ценных дериватов, широко применяемых в восточной медицине», — сообщили пограничники.
Эксперты Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра подтвердили, что фрагменты животных принадлежат по меньшей мере трем взрослым особям амурского тигра, чья смерть наступила от полученных огнестрельных ранений.
По предварительным оценка, ущерб оценили в три миллиона 300 тысяч рублей.
Целители из стран Восточной Азии готовы платить большие деньги за кости, зубы и шкуры редких хищников. Ежегодно на Дальнем Востоке браконьеры убивают до 50 краснокнижных амурских тигров. Охота на этих животных запрещена во всем мире.
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