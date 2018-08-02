Игрок сборной Марокко признан виновным в ДТП со смертельным исходом 

Полузащитник немецкого «Шальке 04» и сборной Марокко Амин Арит был признан виновным в ДТП со смертельным исходом, сообщает "Советский спорт".
30 июля футболист сбил мужчину в Марракеше. Пострадавший позднее скончался от полученных травм в больнице.
По информации Daily Mail, марокканский игрок обвинялся в причинении смерти по неосторожности, его приговорили к четырем месяцам тюрьмы условно и обязали выплатить штраф в размере €780.
Футболист пока никак не прокомментировал решение суда.
Арит вернулся в расположение немецкой команды и готовится к новому сезону Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Марокко стал участником ДТП со смертельным исходом.