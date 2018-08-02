Ещё
Игрок сборной Марокко признан виновным в ДТП со смертельным исходом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Марокко признан виновным в ДТП со смертельным исходом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Полузащитник немецкого «Шальке 04» и сборной Марокко Амин Арит был признан виновным в ДТП со смертельным исходом, сообщает "Советский спорт".
30 июля футболист сбил мужчину в Марракеше. Пострадавший позднее скончался от полученных травм в больнице.
По информации Daily Mail, марокканский игрок обвинялся в причинении смерти по неосторожности, его приговорили к четырем месяцам тюрьмы условно и обязали выплатить штраф в размере €780.
Футболист пока никак не прокомментировал решение суда.
Арит вернулся в расположение немецкой команды и готовится к новому сезону Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Марокко стал участником ДТП со смертельным исходом.
Газета.Ru: последние новости
В Госдуме задумались о выдаче российского гражданства Усику Бывший футболист сборной России посмеялся с шутки над Смоловым Полузащитник "Баварии" может перейти в "Лейпциг"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину493
Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»96
Таран ограждения Смоловым попал на видео23
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге чемпионов
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение