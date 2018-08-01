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Названы лауреаты «нобелевской премии» по математике
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Названы лауреаты «нобелевской премии» по математике 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
На Международном математическом конгрессе в Рио-де-Жанейро объявили лауреатов Филдсовской премии — престижной международной награды, которая раз в четыре года присуждается математикам не старше 40 лет за выдающиеся заслуги. Об этом сообщает издание New Scientist.
Одним из четырех победителей стал Каушер Биркар (Caucher Birkar) из Кембриджского университета за работу по классификации различных видов полиномиальных уравнений. Он доказал, что бесконечное многообразие таких уравнений можно разбить на конечное число групп. Биркар является курдом по происхождению, но был вынужден искать политическое убежище в Великобритании, после того как получил степень бакалавра в Иране.
Другим призером стал итальянец Алессио Фигалли (Alessio Figalli), работающий в Швейцарской высшей технической школе Цюриха и занимающийся проблемой оптимального транспорта. Третьим и самым молодым лауреатом в истории награды оказался немец Петер Шольце (Peter Scholze), получивший премию за вклад в алгебраическую геометрию. Наконец, Акшай Венкатеш (Akshay Venkatesh) из Института перспективных исследований в Принстоне (США) был награжден за работы в области теории чисел, динамики и топологии.
Филдсовская премия считается аналогом Нобелевской премии, которую не присуждают математикам.
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