Избитому из-за ЧМ заключенному в Чите компенсируют моральный ущерб 

Суд обязал ФСИН выплатить 70 тысяч рублей заключенному, избитому в колонии после поражения России на ЧМ.
Об этом в четверг, 2 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста Анастасию Коптееву, которая вместе с правозащитной организацией «Зона права» представляющая интересы заключенного.
«Ингодинский районный суд Читы взыскал с медико-санитарной части №75 ФСИН России в пользу осужденного Геннадия Курбанова 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи в забайкальской колонии», — сказала Коптеева.
Она напомнила, что после поражения России в матче со сборной Хорватии на ЧМ по футболу сотрудники колонии №5 избили заключенных. Как уточнила адвокат, суд также обязал ФСИН организовать в тюремной больнице консилиум врачей для выработки тактики обследования и лечения Курбанова.
Напомним, ранее СК РФ выдвинул обвинения против шестерых сотрудников ярославской колонии, подозреваемых в пытках заключенного.