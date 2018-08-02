Избитому из-за ЧМ заключенному в Чите компенсируют моральный ущерб

Суд обязал ФСИН выплатить 70 тысяч рублей заключенному, избитому в колонии после поражения России на ЧМ.

Об этом в четверг, 2 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста Анастасию Коптееву, которая вместе с правозащитной организацией «Зона права» представляющая интересы заключенного.

«Ингодинский районный суд Читы взыскал с медико-санитарной части №75 ФСИН России в пользу осужденного Геннадия Курбанова 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи в забайкальской колонии», — сказала Коптеева.

Она напомнила, что после поражения России в матче со сборной Хорватии на ЧМ по футболу сотрудники колонии №5 избили заключенных. Как уточнила адвокат, суд также обязал ФСИН организовать в тюремной больнице консилиум врачей для выработки тактики обследования и лечения Курбанова.