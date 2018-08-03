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Единственная в Азербайджане женщина-капитан рассказала о своей мечте
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Единственная в Азербайджане женщина-капитан рассказала о своей мечте 

360tv.ru 3 августа 2018
Единственная в республике Азербайджан женщина–яхтенный капитан Татьяна Сребная рассказала о своих мечтах и о том, как преодолеть все печали.
«И живу я напротив моря. И работаю на море, и отдыхаю на море. То есть без моря я свою жизнь не представляю», — приводит слова Сребной сайт «Мир 24».
Она преподает в Морской академии, проводит практические занятия со студентами на открытой воде. Уточняется, что Сребная в советские времена была единственной девушкой, представлявшей Азербайджан на состязаниях всех флотов и флотилий в Севастополе. Сейчас она мечтает о собственной яхте и кругосветном путешествии.
«Как говорил капитан Врунгель: «Море смоет все печали». Когда такая тоска наступает, настроение такое, выйдешь в море, понимаешь, что все суета, передряги на берегу ничего не значат. Переоценка ценностей наступает», — подытожила морячка.
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