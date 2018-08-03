Единственная в Азербайджане женщина-капитан рассказала о своей мечте

Единственная в республике Азербайджан женщина–яхтенный капитан Татьяна Сребная рассказала о своих мечтах и о том, как преодолеть все печали.

«И живу я напротив моря. И работаю на море, и отдыхаю на море. То есть без моря я свою жизнь не представляю», — приводит слова Сребной сайт «Мир 24».

Она преподает в Морской академии, проводит практические занятия со студентами на открытой воде. Уточняется, что Сребная в советские времена была единственной девушкой, представлявшей Азербайджан на состязаниях всех флотов и флотилий в Севастополе. Сейчас она мечтает о собственной яхте и кругосветном путешествии.

«Как говорил капитан Врунгель: «Море смоет все печали». Когда такая тоска наступает, настроение такое, выйдешь в море, понимаешь, что все суета, передряги на берегу ничего не значат. Переоценка ценностей наступает», — подытожила морячка.