Названы победители конкурса «Снайперский рубеж»

В Беларуси на полигоне Брестский завершился конкурс «Снайперский рубеж», который проходил в рамках «Армейских международных игр — 2018». В напряженной борьбе победу одержали хозяева полигона — белорусские военнослужащие. На втором месте — снайперы Казахстана, бронзу разделили между собой китайцы и россияне.

Напомним, что за главный приз боролись команды стрелков России, Беларуси, Филиппин, Сербии, Мьянмы, Казахстана, Ирана, Монголии, Армении, Китая, Азербайджана, Зимбабве, Марокко, Венесуэлы, Узбекистана, Киргизии, Бангладеш и Сирии.

Наиболее зрелищным было упражнение «Догони». По условиям выполнения этого упражнения стрелкам предстояло из положения лежа за три минуты поразить шестью выстрелами три мишени, среди которых «Головная фигура» на дальности от 200 до 300 метров, «Ростовая фигура» на дальности от 500 до 600 метров. Однако самое трудное было попасть в специальную мишень «Гонг» на дальности от 150 до 300 метров. Она двигалась со скоростью 8-12 километров в час на высоте до двух метров.

Не менее захватывающе выглядело упражнение «Найди свою» парного этапа соревнований. Особенность этого упражнения заключалось в том, что стрелки снайперской пары занимали положение для стрельбы на разных огневых рубежах, расположенных в десяти метрах друг от друга. При этом первый стрелок должен был поразить цель на расстоянии от 300 до 600 метров, которая открывала цвет следующих мишеней для снайперской пары, ползком добраться до огневого рубежа второго снайпера, передать ему боеприпасы и сообщить цвет мишеней.

После этого второй стрелок поражал четыре специальные мишени «Поппер» своего цвета на расстояниях от 300 до 600 метров, а первый снайпер вел разведку целей и корректировку огня. Для этого задания снайперской паре выделялось по восемь патронов и всего три минуты.