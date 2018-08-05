На международных соревнованиях конкурса «Дорожный патруль» с большим преимуществом победила ВАИ ВС РФ

Лучшим «водителем-экстремалом» стал капитан Антон Додин, лучшим «экспертом по техническому надзору» стал прапорщик Казбек Авсанов — представители команды военных инспекторов Российской Федерации.

На полигоне Ногинский завершились Международные соревнования конкурса «Дорожный патруль», в котором принимали участие 5 команд военных автомобильных инспекций Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Республики Узбекистан и Исламской Республики Иран.

После тщательного изучения результатов всех конкурсных этапов соревновательной программы судейская комиссия определила победителя конкурса. Первое место с большим преимуществом завоевала команда военной автоинспекции Вооруженных Сил Российской Федерации (капитан команды подполковник Сергей Линник ), второе место заняла команда Китайской Народной Республики (начальник команды полковник Чэнь Сяомин), третье место команда Узбекистана (начальник команды подполковник Баходир Аннаев). Четвертое и пятое места достались командам Ирана и Армении.

Лучшим «водителем-экстремалом» стал капитан Антон Додин, лучшим «экспертом по техническому надзору» стал прапорщик Казбек Авсанов — представители команды военных инспекторов Российской Федерации. В других номинациях «Лучшая техподдержка», «Спасатель», «Полезное действие», «Снайперский рубеж», «Безопасный маневр» стали представители команд Армении, Узбекистана, Ирана и Китая.

Как сказал генерал-лейтенант Владимир Ивановский в подавляющем большинстве конкурсов лучшими были представители военной автоинспекции Российской Федерации.

«Несмотря на нешуточный накал страстей, конкурсные дни прошли на фоне дружественного общения и обмена положительным опытом. Надеюсь, что каждый участник конкурса воплотит в жизнь знания и навыки, полученные в ходе соревнований. Надеюсь, что список стран-участниц в 2019 году увеличится, а мы в свою очередь, постараемся сделать испытания еще интереснее и сложнее», — отметил начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский