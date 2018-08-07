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Прокуратура Стерлитамака проверит посадку вертолета около жилого дома
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Прокуратура Стерлитамака проверит посадку вертолета около жилого дома 

Ридус 14 часов назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Житель Стерлитамака снял на видео посадку вертолета во дворе жилого дома.
Небольшой вертолет Robinson R44 приземлился между домом и автомобильной стоянкой, из него вышел мужчина, поздоровался со снимающими его людьми. Затем сел в вертолет и улетел.
По данным местных СМИ, за штурвалом вертолета оказался пилот по имени Руслан. Он часто перевозит VIP-клиентов, на что жалуются местные жители: шум лопастей не дает уснуть горожанам.
Стерлитамакская транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой частного вертолета в жилом квартале города.
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