Прокуратура Стерлитамака проверит посадку вертолета около жилого дома

Житель Стерлитамака снял на видео посадку вертолета во дворе жилого дома.

Небольшой вертолет Robinson R44 приземлился между домом и автомобильной стоянкой, из него вышел мужчина, поздоровался со снимающими его людьми. Затем сел в вертолет и улетел.

По данным местных СМИ, за штурвалом вертолета оказался пилот по имени Руслан. Он часто перевозит VIP-клиентов, на что жалуются местные жители: шум лопастей не дает уснуть горожанам.

Стерлитамакская транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой частного вертолета в жилом квартале города.