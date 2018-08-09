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Видео: На конкурсе «Кубок моря» расстреляли плавающие мины
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Видео: На конкурсе «Кубок моря» расстреляли плавающие мины 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Каспийском море военные моряки России, Ирана, Азербайджана и Казахстана приступили к самому красочному эпизоду конкурса «Кубок моря» — артиллерийским и пулеметным стрельбам. Прежде всего им пришлось из крупнокалиберного пулемета расстрелять макеты плавающих мин. Причем огонь морякам пришлось вести с кораблей, идущих со скоростью 5-12 узлов (10 — 22 километра в час).
"Цели поражались на время. Каждой команде предоставлялось 16 патронов. Важно было попасть по мине и уничтожить ее любым из них", — сообщили «РГ» в пресс-службе Южного военного округа.
В итоге матросы корабля «Волгодонск» Каспийской флотилии точно поразили цель. С правились с заданием моряки азербайджанского корабля «G-124» и корвета «Мангыстау» ВМС Казахстана. А вот экипажу иранского ракетного катера «Пейкан» этого сделать не удалось.
Впереди морякам еще предстоит пройти стрельбы из артиллерийских установок по щиту-мишени и воздушной цели, которую будет изображать метеозонд.
Отметим, что по итогам двух этапов соревнований лидируют моряки Азербайджана, которые набрали 38 очков. На втором месте с результатом 36 очков военные Казахстана, моряки Каспийской флотилии России набрали 32 очка, а Ирана — 25. Победитель конкурса определится 10 августа по наибольшей сумме балов, набранных командами в различных этапах.
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